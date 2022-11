Il procuratore Capoccia, rende noto che in relazione ad alcune notizie apparse sulla stampa, nella giornata odierna è stata depositata la richiesta di archiviazione riguardo alla posizione del trentunenne emerso nella vicenda relativa all’aggressione del giovane Davide Ferrerio, in coerente continuità con quanto già valutato nei precedenti provvedimenti di quest’Ufficio e della Procura per i minorenni e espressamente considerato dal gip di Crotone e dal gip del Tribunale per i minorenni di Catanzaro nelle loro ordinanze custodiali.

La formale iscrizione nel registro degli indagati – prosegue Capoccia – si è resa doverosa in conseguenza del deposito in data 17 novembre 2022 di una memoria da parte del collegio difensivo delle persone offese, della quale sono state adombrate responsabilità penali per il soggetto che aveva inviato il messaggio da cui era scaturita la violenta aggressione.

In precedenti memorie scritte, le difese avevano ipotizzato la responsabilità di un passante a bordo di uno scooter (ripreso dalle telecamere di sorveglianza) intento ad utilizzare il cellulare e che, come già comunicato, è totalmente estraneo alla vicenda.







