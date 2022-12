Per chiunque voglia far parte del gruppo rossonero e godere assieme delle vittorie del nostro grande AC Milan per la stagione 2023/24 ci sarà uno sconto del 50% per la stagione in corso 2022/23, prendendo parte alla visione delle partite in un clima che a dir poco surreale, circondati dai nostri colori e da persone con la vostra stessa passione.

Un gruppo che ha dimostrato con le proprie attività sociali che il “Vero Cuore Rossonero” non batte solo per il Milan ma anche per il “Bene della Città di Crotone”7

Vieni a Vivere le partite tra i #Fratelli Rossoneri nella nostra piccola San Siro, come la hanno definita tutti i nostri ospiti.







ADVERTISEMENT

Per info contattare:

Armando Iuticone +39 320 614 5218

Danilo Nadia Pignalosa +39 346 757 7197

Francesco Sarcone +39 327 070 7864

Giancarlo Megna +39 333 991 2655

Mario Scicchitano +39 329 911 0776

Vittore Cavenoni +39 329 157 0686