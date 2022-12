Oggi la proclamazione e nomina delle cariche durante l’assemblea degli eletti. Confermate alla presidenza l’avv. Pina Scigliano e segretario-tesoriere l’avv. Angela Basile; proclamato vicepresidente l’avv Maurizio Vulcano. Il direttivo è altresì costituito dagli avvocati Cinzia Mosella, Francesco Lopez, Maria Falbo, e Gennaro Rossi.

La Camera dei Previdenzialisti e Giuslavoristi si è costituita nel 2018 con lo scopo di promuovere l’informazione, la formazione e l’aggiornamento dei professionisti del settore che operano nel Foro di Crotone, nonchè per contribuire ad un migliore funzionamento della giustizia.

La Camera plaude per l’intensa attività svolta in questi anni che ha comportato altresì un notevole incremento del numero degli avvocati iscritti ed ha visto, con piacere la nascita di altre camere calabresi con le quali collabora stabilmente.

Da circa un anno, difatti, è stato intrapreso un percorso comune con altre Camere presenti in altri fori mediante giornate di approfondimento per meglio tutelare i diritti dei propri assistiti.







