Mi piacciono i silenzi, stare a tu per tu col foglio, sia quello da scrivere che quello da leggere; mi piace rincorrere i pensieri e, magari, spingerli un po’ più avanti di una tappa o rimuoverli da uno stallo.

Se posso, sto volentieri lontana da platee ed esibizioni, e non perché non ami i bagni di folla, ma sono così abituata ai segna passi della mia solitudine – sempre indirizzata verso qualcosa che bruci di essenziale o di bellezza – che mi sento inadeguata a fare la co-protagonista di serate artistiche (quanto mi sarebbe piaciuto in alcune cerimonie di premiazioni poter mandare il mio doppio a rappresentarmi!…).

Poi, capita che la vita ti smentisca: è successo ieri sera al concerto di musica e poesia “Canto per Licia” che si è svolto nella chiesa del SS Crocefisso di Cutro – quale migliore location se si pensa che, musica e poesia, sono le arti più vicine al trascendente!…







La soprano Bianca Sarcone era in splendida forma (ho temuto per i vetri alti della Chiesa); uno strabiliante Gianluigi Borrelli, pianista e compositore: con lui si è volato alto come non mai; ed io che raccordavo mie poesie a brani d’opera, e non mi impensieriva il pubblico: mai mi era capitato di gustarlo così coinvolto, composto, puntuale nei sorrisi e nelle ovazioni. Piena zeppa sia la navata centrale che le laterali, è stato come se ognuno avesse offerto la propria solitudine a compagnia di tutti: la festa grande di un NOI di cui avevo perso le coordinate.

Gradita, attesa e preziosa la partecipazione del Sindaco Antonio Ceraso e di tutto il consiglio, resta un piccolo rammarico: i nuovi Sacerdoti che hanno preso il posto dei monaci – la cui permanenza ricordava gli anni del cucco – e che gentilmente hanno offerto una sede così prestigiosa come il santuario del SS. Crocifisso, non c’erano.

Peccato, avrebbero conosciuto un pezzo di cuore importante di questo paese, e alludo a quel Noi luminoso che forse sa addensarsi solo in una Chiesa.