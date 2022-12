Share on Twitter

La Giornata è stata promossa dalla III Commissione Consiliare Politiche Sociali in collaborazione con l’associazione “Gli altri siamo noi” che si è tenuta presso il supermercato “MD” sito in via G. Di Vittorio.

I ragazzi con sindrome di down, grazie alla disponibilità della struttura, hanno vissuto l’esperienza del lavoro collaborando con il personale, interagendo con i clienti, arricchendo con il loro entusiasmo una giornata che nelle intenzioni della presidente della Commissione Consiliare Politiche Sociali Antonella Passalacqua è solo la prima di un percorso finalizzato appunto all’inserimento lavorativo oltre ad avere un importante risvolto sociale.

“E’ stata una giornata emozionante per i ragazzi ma anche per tutti noi. Ringrazio la struttura e il personale per l’accoglienza. Abbiamo voluto lanciare un segnale positivo e di inclusione che intendiamo replicare. Guardare gli occhi dei ragazzi, pieni di gioia, ci motiva ad insistere su questo fronte” dichiara la presidente Passalacqua.







Alla giornata ha partecipato l’assessore Antonio Scandale.