C’è stata una grande adesione da parte della cittadinanza crotonese che ha partecipato numerosa all’iniziativa proposta dall’associazione E io ci sto. Ragazze e Ragazzi si sono riuniti alle ore 9:00 presso il Duomo di Crotone per dare vita ad una pulizia urbana del centro storico.

La zona, come riportano alcune testimonianze di volontari, si è presentata in buono stato di manutenzione opera di Akrea e dei locali notturni che evidentemente ci tengono a mantenere pulito il centro storico e le aree in cui lavorano.







Le uniche criticità riscontrate dai volontari sono legate ad alcuni ingombranti presenti nei punti in cui prima vi erano dei cassonetti dell’immondizia e soprattutto alla numerosa presenza di mozziconi di sigaretta. Sicuramente installando dei posaceneri nel centro storico eviterebbe di ritrovare questi mozziconi.

In ogni caso bisogna fare i complimenti al Comune di Crotone, ad Akrea, ai locali e alla cittadinanza per lo stato di pulizia del Centro storico.