Tre squadre dei vigili del fuoco di Crotone sono impegnate dalle 14:30 per lo spegnimento di un sottotetto in via Verona a Cutro.

L’incendio si è propagato dalla canna fumaria, sul posto con l’autopompa e autobotte anche l’autoscala per accedere dalla parte alta della palazzina.

Non ci sono feriti.







ADVERTISEMENT