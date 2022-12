La Lega Lega Navale di Cirò Marina organizza il 10° Tuffo di Capodanno, appuntamento “propiziatorio” per salutare l’inizio del 2023. L’evento è in programma per domenica 1 gennaio nelle acque cristalline del mare di Cirò Marina.

Sono tanti tuffatori già iscritti. Il ritrovo e per le iscrizioni necessita recarsi presso la sede della Lega Navale situata nell’Area Portuale di Cirò Marina per le 11.30. Seguirà un riscaldamento muscolare per gli impavidi tuffatori, e per il dopo-tuffo sarà servito un caldo ristoro per ritemprare gli tuffatori.

PROGRAMMA

ISCRIZIONE GRATUITA

Ore 11: 30 Iscrizione e ritrovo alla sede della Lega Navale (Area Portuale di Cirò Marina) – tel. 0962.36451

Dopo le procedure di iscrizione, partirà la corsa verso le “fresche” onde del mare. Nonostante si tratti di una manifestazione fisicamente impegnativa molti sono coloro che amano tuffarsi in mare nel cuore dell’inverno: un gesto bene augurante per l’anno appena iniziato.







Ore 11:40 Foto di gruppo per giornali e televisioni

Ore 11:45 Saluti autorità

Ore 12:00 TUFFO DI CAPODANNO 2023

Seguirà brindisi al nuovo Anno.

A tutti i partecipanti verrà donato una bottiglia di vino e un caldo ristoro!

Si ringraziano tutti coraggiosi -afferma il Presidente Pasquale Martire della Lega Navale- che parteciperanno e invitiamo tutti i cittadini ad unirsi a questo trodizionale festa cirotana. Vi aspettiamo numeros come sempre 1 GENNAIO 2023 ore 11.30