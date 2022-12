Conquista con le unghie e con i denti un secondo posto di categoria e un nonno posto assoluto nella classifica generale chiudendo i 42 km al di sotto del famoso muro delle tre ore (2h59’09’), confermando come sempre le sue ottime doti di corridore sulla lunga distanza.

È lo stesso Antonio che dai suoi canali social scrive: “sono molto soddisfatto di questo secondo posto di categoria e del tempo di chiusura della gara, perché oggi la difficoltà non è stata dettata solo dalle fortissime raffiche di vento, ma anche dalle condizioni dell’asfalto che nei tre giri finali hanno creato non poco fastidio alle falcate dei corridori. Cercavo un riscatto dopo la maratona di New York è l’ho avuto nella splendida città di Catania”.Per la cronaca la maratona è stata vinta da Lorenzo Lotti (Corri Forrest) con il tempo di 2h36’05.Tra le donne, a trionfare è stata la veneta Tiziana Messina (Verona Runner Together Free) che ha fermato il crono a 3h24’29.