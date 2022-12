ADVERTISEMENT

Tre i punti all’odg: Ricognizione periodica delle Società Pubbliche Partecipate ex art. 20, D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/07/2017, n. 100”; Legge Regionale 20 aprile 2022, n. 10. Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente – Adesione all’Ente di Governo “Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria”; Nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2023/2026 (comuni sotto i 15.000 abitanti). All’unanimità il consiglio ha aderisce all’Autorità regionale unica per la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, il nuovo organismo che sostituirà gli Ato provinciali e la Sorical. “Si spera -ha detto Paletta- che la riorganizzazione porti ad un reale miglioramento dei servizi e riduzione dei costi, la nuova autorità regionale dovrà tenere conto dei Comuni virtuosi che hanno raggiunto il 65% nella differenziazione dei rifiuti, come Cirò, Melissa e Santa Severina, nonostante questo traguardo, prosegue l’ex sindaco Paletta- i cittadini si sono visti maggiorata la Tari a causa dell’aumento dei costi di conferimento in discarica”. Inoltre il Consiglio ha approvato la ricognizione, periodica delle Società Pubbliche Partecipate con l’astensione della minoranza. delle 4 società partecipate del Comune: Asmel, Asmenet, Gal e Flag Borghi autentici; Infine si è proceduto alla ratifica del nuovo revisore dei conti sorteggiato dalla Prefettura lo scorso 20 novembre, si tratta di Vincenzo Drammis di Belvedere di Spinello. A fine consiglio c’è stato lo scambio degli auguri tra maggioranza e minoranza con tanto di panettone e spumante con l’augurio di portare a termine tutti i lavori messi in cantiere e portarne ancora altri per il progresso economico e sociale dell’antico borgo.