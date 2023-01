Il nuovo brano si chiama: “Liberi di sognare” scritta dallo stesso Nicodemo Scerra e da Anastasia Papaleo. Il vincitore del primo premio avrà una recensione e la presentazione sulla RAI. Si tratta di un brano prodotto e arrangiato da Max Mungari. “E’ una bella e nuova esperienza che sto vivendo- ha detto Scerra, questo è sicuramente un grande inizio per me inaspettato, se si considera che il mio penultimo inedito uscito circa un mese fa:” Senza fare rumore” è arrivata a 50.000 visualizzazioni su YouTube rivelandosi qualcosa di veramente eccezionale”. Dopo il concorso a gennaio la nuova canzone “Liberi di sognare”, sarà trasmessa su Radio Studio 97, ed uscirà su tutti i Digital Store accompagnato da un bellissimo video su YouTube, girato da Antonio Pullano. Dunque un grande successo per la nuova ugola d’oro di Cirò e del crotonese che come una crisalide, sta per trasformarsi in farfalla e magari perché nò, raggiungere Sanremo.







