L’equipe multidisciplinare dei 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 che opera negli 11 comuni dell’𝗔𝗺𝗯𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗖𝗶𝗿𝗼̀ 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮, -afferma il Sindaco Sergio Ferrari- è certamente per competenze e professionalità uno dei fiori all’occhiello del nostro Ente, per la molteplicità dei servizi che quotidianamente garantisce.

Al contempo, soprattutto nei momenti più sentiti dai più piccoli, che abitano la nostra comunità, garantiscono da sempre calore umano, vicinanza e senso di appartenenza, atto ad includere, nel rispetto delle storie e delle culture di ognuno, ed a far sentire tutti indistintamente comunità.

E con questo spirito che, nella giornata che ha preceduto la festa dell’Epifania, 𝗹’𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 e segnatamente il 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼, ha distribuito tanti regali ai bambini delle famiglie in carico ai Servizi Sociali del Comune, nel corso dei quasi cinque anni di attività.







I doni sono stati consegnati, da un’ospite speciale ovvero la Befana che per l’occasione era accompagnata da tante simpatiche aiutanti.

L’iniziativa lodevole non solo nel segno dell’inclusione sociale, è stata anche occasione per regalare un momento di svago ed ilarità ai bimbi ed alle loro famiglie.

I doni sono stati raccolti attraverso un’iniziativa promossa già nel mese di dicembre e che invitava i cittadini di Cirò Marina alla generosità e alla solidarietà chiedendo di destinare un pensiero, da far pervenire presso la 𝗕𝗶𝗯𝗹𝗶𝗼𝘁𝗲𝗰𝗮 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲, ai bambini delle numerose famiglie in carico all’equipe.

Grazie alla ricca raccolta, il 5 gennaio scorso si sono aperte le porte della Biblioteca Comunale per più di 70 bimbi che hanno trovato ad accoglierli i professionisti dell’equipe e alcune volontarie, Eleonora D’Errico e Filomena Martino nelle vesti di truccabimbi e Chiara Marinelli e Filomena Cilidonio a sostegno delle varie attività.

All’arrivo della Befana tanto è stato il divertimento e lo stupore soprattutto per quei bambini che facevano per la prima volta conoscenza con la vecchina dal cuore d’oro.

I ringraziamenti, sentiti e dovuti vanno alla Dirigente dei Servizi Sociali dott.ssa Maria Natalina Ferrari per aver voluto e coadiuvato l’iniziativa, alle attività commerciali, alle associazioni e ai cittadini per le donazioni e all’amministrazione comunale per il continuo sostegno.

Le 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 che hanno partecipato alla iniziativa:

– 𝗖𝗮𝗿𝘁𝗼𝗹𝗶𝗯𝗿𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀𝗶 di Cirò Marina,

– 𝗧𝘄𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗚𝗶𝗼𝗰𝗮𝘁𝘁𝗼𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗦𝗰𝗶𝗹𝗮𝗻𝗴𝗮 di Cirò Marina,

– 𝗚𝗿𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗩𝘂𝗹𝗰𝗮𝗻𝗼 𝘀.𝗿.𝗹.𝘀. di Cirò Marina,

– 𝗧𝗼𝗽 𝗦𝘁𝗮𝗿 di Torre Melissa.

𝗟𝗲 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶i:

– 𝗟𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗖𝗹𝘂𝗯 sezione di Cirò Marina

– 𝗔𝘃𝗶𝘀 sezione di Cirò Marina

– 𝗜𝗹 𝗚𝗶𝗿𝗮𝘀𝗼𝗹𝗲 𝗔𝗣𝗦

Grazie ancora a tutti