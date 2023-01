Il Corso Arbitri Nazionale per gare di Calcio a 11, Calcio a 5, completamente gratuito e aperto a ragazze e ragazzi di età dai 14 ai 40 anni, è stato ufficialmente presentato ieri, presso il salone di Palazzo Porti, alla presenza delle istituzioni locali e provinciali e regionali, della FIGC, dell’AIA, e dalla stessa Amministrazione Comunale presente con il Sindaco e presidente della Provincia, Sergio Ferrari, accompagnato dall’assessore Ferdinando Alfì. Una sala gremita da oltre 90 iscritti, un record, a dimostrazione dell’interesse sempre più crescente verso questo peculiare aspetto del mondo del calcio, con la presenza fra i corsisti di molte ragazze. Come è stato detto, al termine del Corso i partecipanti sosterranno un test di verifica riguardante il Regolamento del Gioco del Calcio e del Calcio a 5 che verrà approfondito durante le lezioni di qualificati Istruttori anche con l’ausilio di filmati e materiale ufficiale fornito dal Settore Tecnico A.I.A. Sostenuto e superato l’esame finale si passerà poi alla fase “pratica” nella quale ai nuovi Arbitri verrà insegnato il corretto spostamento sul terreno di gioco e le fasi pre/post partita grazie all’ausilio di Tutor che cureranno la crescita del neo Arbitro. Ad ogni nuovo Arbitro verrà consegnata gratuitamente la divisa ufficiale e tutto il materiale necessario per espletare la sua funzione, oltre al rimborso spese per ogni gara diretta. L’attività arbitrale costituirà anche diritto per il Credito Formativo Scolastico. Inoltre, se sei un calciatore, fino al 17esimo anno di età si potrà richiedere il doppio tesseramento FIGC (calciatore e arbitro) L’obiettivo principale, come ha affermato durante il suo intervento introduttivo, il Sindaco, Sergio Ferrari “ che ha avuto un suo personale trascorso di calciatore e arbitro, è quello di avvicinare i giovani al calcio facendogli apprendere e rispettare le regole di gioco, fondamentale in campo come nella vita e conseguentemente, far loro conoscere il mondo arbitrale con le relative tematiche connesse allo svolgimento di tale attività. Partecipare al progetto costituirà, ha ancora affermato, oltretutto un’eccellente opportunità formativa per i voi giovani, perché vi permetterà di esercitare importanti capacità relazionali e gestionali della gara, che si potranno trasferire anche alla gestione della propria vita quotidiana”. Soddisfazione da parte degli organizzatori per la massiccia presenza di iscritti che darà fiato alla ripresa di un settore che ad oggi ancora non vede figure calabresi sui campi della massima serie, ma che si spera si possa invertire nel suo trend, come hanno affermato il responsabile della Figc di Crotone, Pino Talarico, il presidente degli arbitri di Crotone, Francesco Livadoti, il responsabile regionale esperto legale, Vincenzo Camposano, il vice presidente Aia Crotone, Lumare, che hanno ricevuto i ringraziamenti anche se non presenti, dallo stesso presidente della FIGC, Saverio Mirarchi e dal presidente regionale dell’AIA, Franco Longo. Il corso prenderà il via nella settimana prossima e si concluderà nel mese di marzo, e avrà come tutor, Giovanni Scuto, osservatore arbitri del comitato regionale che guiderà i corsisti una volta a interiorizzare i concetti base per prendere decisioni adeguate in tempi brevi, controllare l’emotività in situazioni di stress, acquisire l’abitudine all’assunzione di responsabilità, avvicinare alla pratica sportiva a quegli studenti e non che per vari motivi non ne hanno avuto la possibilità, oltre naturalmente le regole tecniche e il regolamento specifico.







