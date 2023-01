Si parla tanto delle aziende start up della new economy, ma vanno certamente anche messe in risalto le aziende start up agricole.

Aziende tradizionali, ma allo stesso tempo vivaci, condotte da giovani imprenditori supportati da altrettanto giovani collaboratori.

Ci piace, mettere in risalto lo straordinario successo ottenuto dal brand Fattoria Giancavaliere, azienda associata a Confagricoltura Crotone, che ha saputo ben rappresentare i prodotti della tradizione crotonese durante le giornate della fiera internazionale della distribuzione moderna organizzata, una grande opportunità di visibilità per le aziende dell’agroalimentare.

Pietro Megna ed il suo giovane staff, hanno saputo far conoscere al meglio l’idea di tradizione agricola presente in prodotti sani e genuini, ottenuti dalla trasformazione di materie prime di qualità accuratamente selezionate, provenienti esclusivamente dal nostro territorio.

Insomma, un 100% calabrese anzi crotonese che tanto piace.

Le aziende agricole crotonesi, crescono!







