Franco Levato e Enzo Grande

Franco Levato di Steccato di Cutro18 anni compiuti da pocoalto 1,90studente e cameriere nell’azienda di famiglia è attualmente in carica come Mister Europa Italia 2022, i suoi primi passi al Festival del Cinema di Roma dove ha potuto conoscere personaggi come Lino Banfi, Maurizio Mattioli, Massimo Ghini, Lillo, Riccardo Rossi ecc. cc. ed inoltre vanta un apparizione come ignoto nella trasmissione condotta da Amadeus su Rai 1 “I Soliti Ignoti” vari articoli sui quotidiani locali .







Enzo Grande di Cutrella frazione di Cropani 21 anni studente a una piccola frazione del comune di Cropani è uno studente universitario nella facoltà di scienze motorie sportive è appassionato di auto e moto, come sport pratica pugilato. Il suo obbiettivo principale al momento è laurearsi. Grazie al Concorso Mister Europa 2022 di cui ha vinto il titolo di mister Europa In the Web ha approcciato in questo nuovo mondo e gli piacerebbe magari un giorno diventare un modello affermato.

Saranno protagonisti della Fashion Week di Sanremo che prevede shoting fotografici nella giornata di mercoledì 8 Febbraio in alcune delle location più rappresentative di Sanremo mentre giovedì 9 febbraio presso Villa Ormond sono previste la varie passerelle con stilisti Spagnoli, Francesi ed Italiani . Due giovani bellezze calabresi, saranno i nuovi Bronzi di Riace?