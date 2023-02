4 Febbraio 2023

PISA: Vukovic; Bandolo, Nils, Ceccanti, Sebastiano, Tomljenovic, Milli, Matteoli (1’st Nordstrom), Trdan, Panicucci, Andreano (43’st Campani), Salazaku, Emmanuel (1’st Sodero). All. Masi

CROTONE: Lucano; Filosa, Abbruzzese, Giancotti, D’Amora, Lupinacci, Tarantino (1’st Mauriello), Spunticcia (40’st Elia), Chiarella (40’st Luciano), Aprile, Panzarella (20’st Rossi). All. Lomonaco







Arbitro: Ubaldi

Reti: 15’pt Chiarella (C), 34’pt Tarantino (C), 23’st Trdan (P)

Ammoniti: Milli (P); Lucano, D’Amora, Elia, Mauriello (C)

Espulso: Rossi (C)