Si punta sulla formazione, sulla riqualificazione e quindi sull’efficientamento e la qualità dei servizi e delle prestazioni che l’Ente intermedio mette in campo.

La Provincia di Crotone ha perciò inteso aderire, e farlo con entusiasmo, al percorso formativo nell’ambito del Progetto “Province & Comuni – Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni” orientato al potenziamento delle capacità tecnico professionali del personale.

Tre gli ambiti di intervento del progetto (“Settore SUA – Appalti Pubblici” afferente al Settore 1, Settore “Europa” e “Settore Innovazione e Servizi ai Comuni” afferente al Settore 5).

Il percorso, che prevede sessioni formative in presenza e a distanza, è volto ad offrire competenze, conoscenze e strumenti operativi con riferimento all’erogazione di servizi pubblici nei tre pilastri di intervento del progetto.







La formazione riguarderà sia il livello base che avanzato dei tre ambiti formativi ovvero:

Piano formativo relativo alla Stazione Unica Appaltante Piano formativo relativo all’Europa Piano formativo relativo all’ Innovazione e Servizi ai Comuni, rivolto ai dipendenti delle Province già impegnati nell’implementazione ed erogazione di Servizi Digitali.

Dopo circa venti anni, e mai prima di oggi con un’adesione così ampia, circa settanta dipendenti saranno coinvolti, un numero tra i più elevati, tra le province aderenti, si mette in atto un piano formativo fortemente specializzante.

Il Presidente Ferrari lunedì 6 febbraio alle ore 11 incontrerà nella Sala “Paolo Borsellino” i dipendenti dell’Ente per illustrare il piano formativo e per condividerne finalità ed obiettivi anche in relazione al particolare momento politico, in cui si è trovata una convergenza trasversale nella maggioranza di Governo e in Parlamento che punta al rafforzamento del sistema delle Province.