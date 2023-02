Sotto l’etichetta indipendente crotonese onda marina music, abbiamo intervistato l’artista il quale ha risposto a tutte le nostre domande, quest’ultimo brano non è come di sua abitudine ci dice riferendosi al genere musicale , ‘è un brano più rock’ la tematica invece resta la stessa ovvero parla di un ragazzo che in crisi di vena ricorda tutti i momenti passati con la sua “ormai ex” ragazza.. Un’altra bella novità che il cantautore Jason Mikeh ci ha detto che questo brano fu uno dei brani in gara in area sanremo 2021 classificandosi semi-finalista, cos’altro aggiungervi se non invitarvi a continuare a seguire tutti gli aggiornamenti sul profilo ufficiale di instagram di Jason Mikeh per sapere più info necessarie sul brano, le sorprese a riguardo non finiscono qui!

https://www.instagram.com/jasonmikeh/