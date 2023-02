“Cari concittadini,

la “storia” di una Amministrazione la si misura anche dai risultati che si ottengono, rispetto agli impegni ed ai programmi elettorali assunti.

Abbiamo sempre declinato, sin dalla campagna elettorale, la 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 ed il 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼, come una irrinunciabile prerogativa per assicurare sviluppo e crescita, economica e sociale alla nostra comunità.

Aver ottenuto oggi questo straordinario risultato, il DECRETO ministeriale, che approva per il 2023, l’istituzione del 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗮 𝗖𝗶𝗿𝗼̀ 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮 è motivo di orgoglio e di enorme soddisfazione, per me e per tutta l’Amministrazione che rappresento.

Ricordo come, dopo appena un mese dal nostro insediamento, e con precisione il 𝟭𝟵 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟬, iniziava l’interlocuzione con il Ministero dell’Interno per l’ottenimento delle risorse finanziarie necessarie.

Abbiamo, come nostra abitudine coinvolto su questo “progetto” anche le Amministrazioni delle comunità viciniore e per il sostegno ottenuto, ringrazio tutti i colleghi sindaci.







Per il risultato raggiunto, un sentito e sincero ringraziamento, va al Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza provinciale ed in particolare al 𝗦𝗶𝗴𝗻𝗼𝗿 𝗣𝗿𝗲𝗳𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗲𝗱 𝗮𝗹 𝗦𝗶𝗴𝗻𝗼𝗿 𝗤𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗖𝗿𝗼𝘁𝗼𝗻𝗲.

Grazie a tutti coloro i quali, hanno sostenuto questo progetto, ad ogni titolo ed in ogni sede.

Lo Stato, in tutte le sue declinazioni, ha ancora una volta dato prova di esserci, d’esser presente e che i migliori risultati si ottengono, solo ed esclusivamente con il duro lavoro e con la migliore sinergia tra le istituzioni.

Oggi è una buona giornata per Cirò Marina e per tutto il territorio, ne sono e ne siamo davvero felici.”