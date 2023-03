PICERNO: Albertazzi; Pagliai (30’st Novella), Gonnelli, Ferrani, Guerra; Gallo, De Ciancio; D’Angelo (42’st Monti), De Cristofaro (30’st Kouda), Esposito; Santarcangelo (30’st Albadoro). A disp.: Rossi, Allegretto, Garcia Rodriguez, Golfo, Diop, Giammone, Setola. All. Longo

CROTONE: Dini; Calapai (34’st Mogos), Cuomo, Gigliotti, Crialese; Petriccione, Carraro (16’st Vitale); Chiricó, D’Ursi (1’st Tribuzzi), Kargbo (16’st D’Errico); Gomez (34’st Cernigoi). A disp.: Branduani, Lucano, Bove, Golemic, Giron, Spaltro, Papini, Pannitteri. All. Zauli

ARBITRO: Di Marco di Ciampino

MARCATORI: 13’st Santarcangelo (P), 22’st D’Errico (C)

AMMONITI: Pagliai (P), Petriccione (C), De Cristofaro (P), Gigliotti (C)







