La manifestazione, patrocinata dal Comune di Cirò, è stata resa possibile grazie alla coesione e alla caparbietà dei ragazzi del Corpo Bandistico Città di Cirò che si sono spesi interamente per la riuscita della serata, guidando il pubblico, attento, educato e capace di ascoltare le esibizioni in un religioso silenzio. Questi i premi speciali: PREMIO “SAVERIO SALITURI” EX AEQUO- Anna De Fine, Clarinetto – ;SEZ. A – CAT. B Gabriele Arcuri, Flauto – :SEZ. A – CAT. C; PREMIO “LUIGI LILIO”: Vincenzo Antonio Grandinetti, Pianoforte – SEZ. B – CAT. C; PREMIO “EUTERPE” EX AEQUO : Emanuele Fiorino, Pianoforte – SEZ. C – CAT. JUNIOR Vittorio Pio Citraro, Flauto – SEZ. C – CAT. JUNIOR. Grande è stata la soddisfazione del Direttore Artistico M° Nicodemo Giorno, ideatore del Concorso Euterpe, nel vedere la soddisfazione dei ragazzi durante la premiazione che ha visto trionfare prima di tutto la professionalità con la quale si sono contraddistinti i ragazzi, valutati da una giuria tecnica di professionisti: M° Maurizio Managò (Presidente), M° Nicodemo Giorno, M° Francesco Novello, M° Margherita Russo, M° Dario Zurlo. Tra i partner ufficiali dell’evento il negozio di musica “Music&More” di Fabio Durante e l’Associazione Musicale “Adiemus Ensemble”. Il Presidente dell’Associazione Euterpe Dott. Luigi Dell’Aquila ha concluso la serata ringraziando i presenti e invitandoli alla seconda edizione del concorso Euterpe che si terrà ad aprile 2024. Una partecipazione straordinaria di musicisti inaspettata, oltre 60 iscritti provenienti da tutta la Calabria – ha detto il presidente della Banda Musicale dottore Luigi Dell’Aquila, evento per festeggiare i 20 anni di attività del Corpo Bandistico Città di Cirò “Euterpe”. Lo scopo del concorso si legge sul bando- è quello di valorizzare il fondamentale ruolo formativo della musica; Stimolare l’interesse e lo studio della musica nei giovani; Fornire una importante occasione di crescita attraverso il confronto con altri giovani musicisti e la valutazione di professionisti. Il concorso era rivolto agli allievi delle scuole secondarie di I grado, dei Licei musicali, dei corsi Pre-Afam e Afam dei conservatori, Associazioni/Accademie Musicali private. Tanti i premi messi a disposizione: premio assoluto per ogni categoria; Premio Euterpe che consiste in un buono da 350 euro; Premio Luigi Lilio buono di 150 euro; Premio speciale ”Saverio Salituri” che consiste in un buono di 100 euro. Questi i nominativi dei vincitori : Sez. A – Cat. A 1) Angelica Paletta, Saxofono – Punti 90/100 – II Premio; Sez. A – Cat. B 1) Anna De Fine, Clarinetto – Punti 98/100 – I Premio Assoluto, 2) Davide Caruso, Saxofono – Punti 90/100 – II Premio. Sez. A – Cat. C 1) Gabriele Arcuri, Flauto – Punti 98/100 – I Premio Assoluto. 2) Antonio Lorenzo Pitaro, Pianoforte – Punti 98/100 – I Premio Assoluto. 3) Vincenzo Pio Longobucco, Tuba – Punti 92/100 – II Premio 4) Salvatore Francesco Attivissimo, Tromba – Punti 88/100 – II Premio 5) Chiara Arnone – Pianoforte, Punti 87/100 – II Premio 6) Rita Maiurano – Flauto, Punti 82/100 – III Premio. Sez. B – Cat. A 1) Michele Leto, Tromba – Punti 97/100 – I Premio 2) Rebecca Venuto, Canto – Punti 92/100 – II Premio. 3) Angelica Carelli, Canto – Punti 90/100 – II Premio. Sez. B – Cat. B1) Chiara Ameduri, Canto – Punti 100/100 – I Premio Assoluto. 2) Giulia Carella, Canto – Punti 97/100 – I Premio. 2) Giovanni Leto, Clarinetto – Punti 97/100 – I Premio. 2) Giuseppe Piluso, Pianoforte – Punti 97/100 – I Premio. 3) Cataldo Blefari, Fisarmonica – Punti 95/100 – I Premio. 3) Giuseppe Francesco Toscano, Trombone – Punti 95/100 – I Premio. 4) Ilaria Voci, Canto – Punti 94/100 – I Premio. 5) Christian Bruno, Chitarra – Punti 88/100 – II Premio. 6) Geremia Iona, Chitarra – Punti 84/100 – III Premio. 7) Maria Donnici, Batteria – Punti 80/100 – III Premio. Sez. B – Cat. C 1) Vincenzo Antonio Grandinetti, Pianoforte – Punti 100/100 – I Premio Assoluto. 1) Manuel Guareri, Chitarra – Punti 100/100 – I Premio Assoluto. 2) Elisa Buonaccorsi, Chitarra – Punti 97/100 – I Premio. 2) Martina Gargano, Pianoforte – Punti 97/100 – I Premio 2) Marianna Martino, Pianoforte – Punti 97/100 – I Premio. 3) Giuseppe Pio Bruno, Saxofono – Punti 95/100 – I Premio. 3) Valentina Durante, Canto Lirico – Punti 95/100 – I Premio. 3) Giusi Giulia Nicotera, Canto – Punti 95/100 – Primo Premio. 3) Debora Palmieri, Clarinetto – Punti 95/100 – I Premio. 3) Isabel Rizzuti, Canto – Punti 95/100 – I Premio. 4) Nicola Giovanni Foglia, Chitarra – Punti 94/100 – I Premio. 4) Christian Pollizzi, Chitarra – Punti 94/100 – I Premio. 5) Cataldo Blaconà, Chitarra – Punti 92/100 – II Premio. 5) Marianna Martino, Flauto – Punti 92/100 – II Premio. 6) Luca Caraccio, Canto Lirico – Punti 90/100 – II Premio. 6) Rosaria Elisa Guarino, Clarinetto – Punti 90/100 – II Premio. 7) Angelo Pellegrino, Tuba – Punti 85/100 – III Premio. Sez. B – Cat. E 1) Davide Mainieri, Pianoforte – Punti 100/100 – I premio Assoluto. SEZ. C – Cat. Junior 1) Vittorio Pio Citraro, Flauto – Punti. 100/100 – I premio Assoluto 1) Emanuele Fiorino, Pianoforte – Punti 100/100 – I Premio Assoluto. 2) Federico Sapia, Batteria – Punti 97/100 – I Premio. 3) Antonio Corigliano, Canto – Punti 96/100 – I Premio. 3) Giovanna Leto, Tromba – Punti 96/100 – I Premio. 3) Alessandro Salerno, Pianoforte – Punti 96/100 – I Premio. 3) Sara Scumaci, Flauto – Punti 96/100 – I Premio. 4) Giuseppe Benincasa, Pianoforte – Punti 95/100 – I Premio. 4) Samuele Leto, Batteria – Punti 95/100 – I Premio. 5) Angela Bossio, Canto – Punti 90/100 – I Premio. 5) Mariateresa Comito, Pianoforte – Punti 90/100 – I Premio. Sez. F – Cat. A 1) Ensemble Chitarre Gravina – Punti 100/100 – I Premio Assoluto 2) Duo Pianoforte Gargano/Ferreri – Punti 92/100 – II Premio. 3) Ensemble Flauti Euterpe – Punti 88/100 – II Premio. 4) Duo Sax e Tromba Alex/Emanuel Martino – Punti 84/100 – III Premio. Sez. F – Cat. B 1) Duo Vetere/Scicchitano – Punti 86/100 – III Premio. Premi Speciali: Premio “Saverio Salituri” Ex Aequo: Anna De Fine, Clarinetto – SEZ. A – CAT. B Gabriele Arcuri, Flauto – Sez. A – Cat. C Premio “Luigi Lilio” Vincenzo Antonio Grandinetti, Pianoforte – Sez. B – Cat. C Premio “Euterpe”. Ex Aequo. Emanuele Fiorino, Pianoforte – Sez. C – Cat. Junior Vittorio Pio Citraro, Flauto – Sez. C – Cat. Junior.







