Sono tre le aziende che parteciperanno ad Olio Capitale, l’expo dell’extravergine giunto alla sua 15esima edizione e in programma dal 10 al 12 marzo al Trieste Convention Center del Porto Vecchio di Trieste per un weekend interamente dedicato all’olio d’oliva di qualità.

Grazie alla collaborazione tra Olio Capitale e il network camerale Mirabilia, in cui è entrata a far parte di recente anche la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, saranno presenti alla fiera anche tre aziende dei territori di competenza. Si tratta dell’azienda agricola Mafrica sas di Vibo Valentia, dell’azienda agricola Cote di Mezzo di Crotone e del consorzio movimento Oleoturismo di Calabria di Catanzaro.

Alla 15esima edizione del salone degli oli extravergini tipici e di qualità parteciperanno 25 aziende che si sono distinte per la creazione di proposte destinate ai turisti. Tra le attività in programma spiccano degustazioni, passeggiate tra gli uliveti, corsi per adulti e bambini ma anche accoglienza in b&b o glamping, percorsi fitoterapici e oil spa. Un ricco catalogo di idee che punta alla crescita culturale e al benessere personale.

Saranno presenti oltre 220 etichette di oli extra vergine di qualità superiore provenienti da quasi tutte le regioni italiane. Sono stati allestiti dieci laboratori, quattro sessioni di degustazione guidata e dieci talkshow con i protagonisti della valorizzazione dell’olio Evo, CocktOil da degustare. L’attività oleoturistica si configura come una novità della proposta di turismo esperienziale a livello nazionale. La sua legislazione nata appena nel 2022 è il frutto dell’attenzione alla richiesta sempre crescente di un prodotto green, slow, naturale, sano e adatto alle famiglie

Obiettivo del progetto, che ha unito in una proficua partnership il network Mirabilia, Aries, azienda in house della Camera di Commercio del Friuli Venezia Giulia, l’associazione nazionale Città dell’Olio e Unioncamere nazionale, è la costruzione di un’offerta turistica legata all’olio extra vergine d’oliva che punti alla valorizzazione delle località agricole e turistiche connesse alla produzione olivicole.

La presenza delle aziende a Olio Capitale è il frutto di un’azione di mappatura dei produttori italiani che offrono attività legate all’oleoturismo, e che hanno seguito un intenso percorso di formazione articolato su interventi mirati alla creazione del prodotto turistico, all’accoglienza, alla comunicazione social e al futuro della tematica oleoturistica.

All’expo parteciperanno food buyers provenienti dall’Austria, dalla Germania, dall’Ungheria, dall’Olanda, dall’Estonia, dalla Repubblica Ceca, dal Giappone, dal Belgio, e dalla Serbia. Dall’Italia, dalla Croazia e dall’Austria invece giungeranno i buyers del turismo.







«L’olivicoltura calabrese rappresenta non solo un’eccellenza nel panorama internazionale della produzione di qualità ma anche i valori culturali di tanti, diversi e specifici territori». È quanto ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia Pietro Falbo esprimendo soddisfazione per la presenza delle tre aziende alla fiera Olio Capitale. «È questo l’obiettivo che ci siamo dati come Camera di Commercio: sostenere le nostre imprese e aiutarle ad inserirsi in reti capaci di aumentarne visibilità e presenza sui mercati. Quello dell’olivicoltura è un mondo complesso che deve tener conto di molteplici interessi di tutta la filiera in un contesto nazionale produttivo molto variegato ed unico a livello mondiale per la sua biodiversità».

«Olio Capitale rappresenta un’occasione unica per far conoscere la qualità e il sapore del nostro olio extravergine di oliva ad una platea nazionale e internazionale» ha aggiunto il segretario generale dell’ente camerale, Bruno Calvetta. «Un ringraziamento particolare a Mirabilia Network che ci ha offerto questa opportunità. Espandere la conoscenza del nostro territorio passa senza dubbio anche dalla partecipazione a questo genere di eventi riservati agli operatori del settore. Qui ci presentiamo come interlocutori autorevoli e qualitativamente attendibili contribuendo alla diffusione di una cultura basata sulle sane abitudini alimentari e sulla qualità della dieta mediterranea».