La donna quale caleidoscopio umano”, un momento di riflessione un’occasione per tratteggiare il caleidoscopio mondo delle donne, un universo dalle mille sfaccettature proprio come i numerosi frammenti di vetro colorati dello strumento ottico- ha detto la Dirigente Scolastica Serafina Rita Anania che ha dedicato questo giorno a tutte le donne senza volto che non ci sono più, in particolare a quelle scomparse recentemente nella tragedia del mare a Cutro. E’ intervenuto il presidente della Provincia Sergio Ferrari che ha apprezzato la scenografia realizzato dagli alunni del settore moda che ritraevano donne senza volto per ricordare tutte le donne che non ci sono più, con chiari riferimenti alla recente tragedia. Questo deve essere ha detto un momento di riflessione, bisogna considerare la donna nella sua unicità ed in tutte le sue sfaccettature.

”Le donne sono il cuore pulsante della società civile ed è la scuola che può salvare il futuro alle donne e la loro libertà”- ha detto Angela Mazzeo funzionario ATP Crotone. L’Assessore Rossella Parise nel portare il saluto del sindaco Voce, riferendosi ai giovani ha detto di come siamo fortunati di essere nati in Italia dove la libertà e la democrazia sono le colonne portanti della nostra vita. Nel corso della manifestazione una originale sfilata delle ragazze con abiti tradizionali che hanno rappresentato le donne nel mondo. Della ”Dignità della donna Pitagorica krotoniate e la donna nell’antica Grecia” ne ha parlato la scrittrice Luciana Proietto, che ha ricordato alle nuove generazioni che a Crotone con Pitagora già all’epoca le donne , avevano un certo peso nella società, città dove nacque la prima scuola medica e filosofica e la prima scuola per donne, solo la sapienza vi rende liberi e questo Pitagora lo aveva già capito. Vi esorto dunque- a leggere e studiare per essere sempre liberi.

Il Cav. Arch. Nella Mustacchio presidente ANCRI ha trattato invece di “Imprenditorialità e creatività artigianale femminile”: come fare impresa e produrre lavoro. L’Ancri dice Mustacchio- porta avanti l’idea di essere vicini alle istituzioni e lavorare per i giovani e le donne, un percorso virtuoso per il futuro, che porta ad un momento di riflessione per inserire le donne nei processi istituzionali. L’Italia deve partire dal sud a partire proprio dalle donne dove la cultura è nata con pitagora attraverso il lavoro. L’input ha detto è la moda dell’IPSIA attraverso il campo tessile. Nel corso dell’evento è stato premiato con attestato una donna imprenditrice nel campo della moda di origine Russa Oxana Cherednichenko , ed una ragazza Ucraina studentessa della 2H Moda Catalina Bejenaru. A fare da cornice alla manifestazione una sfilata di abiti originali di donne di tanti Stati , ed una rappresentazione poetico teatrale di tanti lavori realizzati dagli alunni e dalle docenti Teresa Bruno, Carmen Chiarello, Rossella Lama, Rossella Liguori, Caterina Martino, Fiorella Mazzitelli, Paola Morano, e Maria Grazia Tucci. Infine anche la Dirigente Scolastica Professoressa Serafina Rita Anania è stata premiata dall’associazione ANCRI di Crotone per l’impegno sociale culturale in favore delle Pari Opportunità per aver sostenuto la cultura e l’istruzione delle donne.