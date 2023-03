Risultati arrivati grazie al grande lavoro fatto nei mesi scorsi, fin dal giorno successivo alla riapertura dell’impianto olimpionico. Non è stato facile rimettersi in carreggiata e tornare competitivi, ma l’impegno dei tecnici, dello staff e dei ragazzi alla fine ha pagato anche in termini di prestazioni. “Siamo davvero molto soddisfatti – afferma il tecnico, Roberto Fantasia che insieme al collega Proietto guida gli atleti – finalmente riusciamo a portare a casa delle ottime prestazioni, anche se ovviamente non siamo paghi di quello che è stato fatto e vogliamo alzare sempre di più l’asticella in vista della stagione estiva. Per noi è un grande stimolo, anche perché i ragazzi hanno avuto la forza di riattivare dei meccanismi che fino a poco tempo fa sembravano persi. Adesso è tempo di puntare alle competizioni nazionali, anche se sappiamo di dover lavorare tanto e con ancora maggiore impegno”.







