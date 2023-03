Anche il territorio di Strongoli aderisce all’iniziativa del WWF Earth Hour- Ora della terra: ๐ฌ๐š๐›๐š๐ญ๐จ ๐Ÿ๐Ÿ“ ๐Œ๐š๐ซ๐ณ๐จ ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ.๐Ÿ‘๐ŸŽ รจ il momento di spegnere ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฎ๐งโ€™๐จ๐ซ๐š la luce di palazzi, edifici, monumenti e abitazioni private. ๐‘ผ๐’๐’Š๐’”๐’„๐’Š๐’•๐’Š ๐’‚ ๐’๐’๐’Š: ๐’”๐’‘๐’†๐’ˆ๐’๐’Š ๐’๐’‚ ๐’๐’–๐’„๐’† ๐’‘๐’†๐’“ ๐’–๐’โ€™๐’๐’“๐’‚. Con il tuo gesto simbolico, insieme a quello di migliaia di persone nel mondo, farai sentire la tua voce per chiedere un futuro sostenibile per tutti: รจ molto piรน di un evento, รจ la ricetta per il futuro.

Per 1 ora saranno spente le luci anche del nostro Castello; il Comune di Strongoli ha accolto l’invito del Direttore Generale del WWF Alessandra Prampolini e del gruppo WWF di Crotone.







