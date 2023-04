Sono state pubblicate nella giornata odierna le graduatorie per la finale nazionale dei campionati di italiano. Le scuole hanno partecipato alla semifinale con sei alunni, tre per l’area Junior e tre per l’area Senior. Le alunne Asia Pellegrini e Sofia Megna della categoria Senior del liceo Gravina indirizzo Linguistico si sono collocate rispettivamente al terzo e al quarto posto nella classifica della regione Calabria. Sugli oltre 3000 partecipanti hanno occupato una buona posizione anche nella graduatoria nazionale piazzandosi al 122° e 123° posto. Nel territorio provinciale il podio Senior è tutto targato Liceo Gravina, mentre per la categoria Junior il Liceo Gravina occupa il primo e il terzo posto.

La soddisfazione è molta sia da parte del Dirigente scolastico, prof. Antonio Santoro che da parte di tutto il corpo docente e soprattutto della prof. ssa Simonetta Riolo, docente delle due alunne Senior. Certamente questo è un ottimo risultato, che ci rende orgogliosi e fieri del lavoro che quotidianamente viene svolto e ci impegna a nuove sfide sempre più ambiziose.