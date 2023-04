Share on Twitter

Share on Facebook

Artista dallo straordinario talento, che ha fatto la storia della musica italiana con la sua voce potente e i testi che toccano temi sociali, politici e dei sentimenti più nobili.

Una carriera, che dura da decenni, piena di successi che hanno conquistato il cuore di più generazioni.

Fiorella Mannoia e Danilo Rea uno dei musicisti jazz più apprezzati nel nostro paese e non solo, presenterà alcuni dei suoi più grandi successi, eseguendo brani che hanno fatto la storia diventando classici della musica italiana. Non mancheranno brani tratti dall’ultimo album, che i fan avranno la possibilità di ascoltare dal vivo per la prima volta.







ADVERTISEMENT

“𝘎𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘴𝘰𝘥𝘥𝘪𝘴𝘧𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦” esprimono i consiglieri Giuseppe Strancia e Francesco Affatato

“𝘈𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘳𝘪𝘶𝘴𝘤𝘪𝘳𝘦 𝘢 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘪 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘪 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤𝘢𝘭𝘪 𝘪𝘯 𝘶𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘴𝘵𝘪 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘴𝘶𝘨𝘨𝘦𝘴𝘵𝘪𝘷𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘢 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦.

𝘗𝘶𝘯𝘵𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘢𝘭 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰, 𝘱𝘦𝘳 𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘶𝘯’𝘰𝘧𝘧𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘢𝘭𝘵𝘪𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘭𝘪𝘷𝘦𝘭𝘭𝘰, 𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘭𝘰𝘳𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘮𝘢𝘯𝘰 𝘭𝘢 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤𝘢 𝘥𝘢𝘭 𝘷𝘪𝘷𝘰.

𝘊𝘪𝘳𝘰̀ 𝘔𝘢𝘳𝘪𝘯𝘢 𝘮𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢 𝘪𝘭 𝘮𝘦𝘨𝘭𝘪𝘰, 𝘤𝘰𝘴𝘪̀ 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘪 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘤𝘦𝘨𝘭𝘪𝘦𝘳𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘭𝘰𝘳𝘰 𝘴𝘰𝘨𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘰”

https://www.ticketone.it/…/fiorella-mannoia-e-danilo…/