La tranquilla quotidianità di una pensione viene stravolta dall’arrivo inaspettato di un eredita’ destinata alla proprietaria, che per incassarla deve essere una vedova o la moglie di un “cornuto”. Incasserà l’eredità? Diventerà vedova? Chi si proporrà come cornuto? Lo sveleremo Domenica 16 al teatro Alikia alle 19,00. Spettacolo bellissimo non mancate.