24 Aprile 2023

U17 (nella foto) Crotone-Picerno 2-1 (10’pt Ambrogio su rigore, 25’pt De Gennaro)

U15, Crotone-Picerno 3-1 (17’st Elia, 18’st Crugliano, 36’st Siena)



Complimenti alla nostra Under 17 guidata da mister Corrado che battendo il Picerno per 2-1 si è piazzata al secondo posto nel proprio girone e si è qualificata ai playoff dove negli Ottavi di Finale affronterà il Pontedera (andata 7 maggio in casa, ritorno il 14 maggio fuori).