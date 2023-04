“Auguro a tutti i figli di avere dei genitori come i miei che hanno sempre colorato la mia vita con l’indimenticabile esempio del vero Amore. Un sentimento sopravvissuto e consolidato da tutti gli eventi della vita che li hanno coinvolti, dalle vicende negative ai momenti belli. Ricordo con affetto le parole pronunciate da amici e conoscenti per identificare i miei genitori Sono quei due signori che vanno sempre mano nella mano”

Con queste parole, Francesca Zangari, figlia dei futuri festeggiati che celebreranno il 29 aprile il loro cinquantesimo anno di Matrimonio, esprime l’affetto, la gratitudine l’orgoglio di appartenenza alla propria famiglia.

Dai suggestivi angoli di Cirò Marina, città conosciuta in tutto il mondo non solo per la produzione di ottimi vini, ma anche per le bellezze paesaggistiche tipicamente mediterranee della costa jonica calabrese, ci giungono i meravigliosi messaggi sui grandi valori della vita, spesso dimenticati nell’era dell’individualismo. Il vero Amore non si stanca, ma si nutre e si eleva a qualcosa di magico,dinnanzi alle esperienze avverse della vita. Sostenersi l’uno con l’altro è il vero miracolo che può accadere nei momenti tristi. Luigi e Filomena, non sono solo sposi o genitori dei propri figli biologici, sono anche fratello e sorella di tutte le persone che hanno l’onore di conoscerli.







Ringraziamo Cirò Marina per averci fatto conoscere questa bella favola d’amore, un Augurio Speciale agli sposi che ,nella grandezza della loro semplicità, ci ricordano come l’amore possa trasformare la nostra vita in una bellissima poesia.

Elisabetta Turano