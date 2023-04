Share on Twitter

Share on Facebook

All’arrivo sul posto vi era una sola autovettura, una Fiat Grande Punto con una persona all’interno finita fuori strada capovolgendosi.

Il solo conducente un uomo residente a Cirò Marina, ferito ma vigile, veniva estratto e affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo trasportavano in ospedale.

L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina è valso alla messa in sicurezza dell’autovettura capovolta e della zona circostante dato la fuoriuscita di liquidi dal motore con batteria ancora funzionante e attaccata.

Sul posto per i rilievi del caso i Carabinieri di Strongoli.