Share on Twitter

Share on Facebook

Il titolare di un’autocarrozzeria del q uartiere Acquabona, un crotonese di 38 anni, è stato tratto in arresto dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti delle volanti, impegnati negli ordinari di controllo del territorio, hanno notato movimenti sospetti di alcuni soggetti, noti quali assuntori, nei pressi della carrozzeria, il cui titolare peraltro è conosciuto per i suoi pregiudizi specifici, per cui sono intervenuti per trovare riscontro a quanto notato; la perquisizione ha consentito di rinvenire un involucro, contenente 10 grammi di cocaina, nonché due bilancini di precisione, di cui uno ancora con tracce della medesima sostanza.

Pertanto, il materiale rinvenuto è stato sequestrato, ed il soggetto, arrestato, è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.