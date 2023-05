Share on Twitter

L’attività motoria e lo sport più in generale, saranno al centro di una ricca mattinata nel palazzetto dello sport di CiròMarina, dove è stata programmata la manifestazione promossa dal Miur , “Piccoli eroi a scuola”, “Piccoli eri crescono”, “Giocatletica”, Scuola Attiva Kids”, che si svolgerà venerdì 19 a partire dalle ore 09,00. Alla manifestazione parteciperanno le scuole del primo e secondo Istituto Comprensivo di Cirò Marina, Casopero e Filottete, l’Istituto Omniacomprensivo di Cirò e la scuola paritaria Baby Kinder Park-Family Center. Una manifestazione che si realizza a conclusione del programma motorio promosso dal Miur in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, l’USP di Crotone con l’organizzazione dell’Ufficio di E.F. di Crotone con Santino Mariano e tutto il supporto delle amministrazioni dei Comuni di Cirò Marina e Cirò. .