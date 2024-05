Ciro’ Marina, 9 Maggio 2024. In occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono di Cirò Marina e il 90º anniversario dellaFondazione nel 2024, la Fondazione Siciliani ha dimostrato ancora una volta il suo impegno per la crescita culturale e spirituale della comunità, con la donazione di un calice sacro alla chiesa di San Cataldo. Questo gesto simbolico, eseguito dalla Presidente Serafina Sammarco durante la Santa Messa presieduta da Monsignore Angelo Raffaele Panzetta, Vescovo dell’Arcidiocesi diCrotone e Santa Severina ha voluto sottolineare la continuità del legame tra la Fondazione, laChiesa e la comunità in occasione della festa dedicata al Santo Patrono della Città di Cirò’ Marina.Fondata nel 1934 e guidata per decenni dalle Suore Figlie di Sant’Anna fino al 2018, laFondazione ha giocato un ruolo cruciale nell’educare le giovani generazioni. Queste religiosehanno lasciato un’impronta indelebile, tanto che la struttura è ancora conosciuta affettuosamentecome “l’asilo delle suore”. La loro missione è stata fondamentale nello sviluppo e nella crescitadella Comunità .Oggi, la Fondazione è registrata come ente del terzo settore e gestisce un Polo d’Infanzia cheaccoglie bambini dai 3 ai 36 mesi e dai 3 ai 5 anni. Educatori e maestre, con dedizione e impegno,continuano a promuovere un’educazione di alta qualità, contribuendo significativamente albenessere e allo sviluppo dei più piccoli.Il Consiglio di Amministrazione,composto da sostenitori che credono nella missione della Fondazione, e si impegnano amantenere viva questa eredità, promuovendo iniziative che rafforzano il tessuto sociale e culturaledi Ciro’ Marina. La donazione del calice è un’espressione tangibile di questa missione, simbolo di una tradizione di beneficenza e impegno comunitario che continua a evolversi, rispettando le radici storiche e guardando al futuro con rinnovato entusiasmo.







