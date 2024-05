Share on Twitter

CRUCOLI – L’Amministrazione Comunale di Crucoli, in collaborazione con Assocamuna (http://assocamuna.it), associazione di rappresentanza di imprese con sede in provincia di Brescia e affidataria di specifico incarico, ed in partenariato con Apical S.r.l. (https://apical.org), società partner del Progetto Borghi, annuncia il “Pilot Program”, una nuova iniziativa volta a sostenere l’autoimprenditorialità dei giovani, dei disoccupati e degli inoccupati del nostro territorio.

Si tratta di un intervento finanziato nell’ambito del progetto PNRR “VIAGGIARE NEL BORGO 2.0”, Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), la cui Misura 2 prevede la “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” (Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici).

“Il programma – spiega l’assessore Gianfranco Gagliardi (foto sotto) – è concepito per fornire un supporto tangibile a tutti coloro che hanno idee imprenditoriali brillanti ed innovative, ma che hanno bisogno di una guida e di risorse per realizzarle. Il programma prevede un corso intensivo online gratuito di una settimana a inizio giugno che oltre ad offrire orientamento, formazione tecnica ed amministrativa e consulenza personalizzata, aiuterà i partecipanti a mettere a terra le loro idee imprenditoriali ed avviare la loro prima startup, trasformando i loro sogni in realtà concrete.”







Nello specifico i docenti del Pilot provengono da diverse regioni d’Italia e vantano una profonda esperienza in una vasta gamma di settori, dalla gestione aziendale all’innovazione tecnologica, dalla strategia di marketing alle migliori pratiche nella creazione di reti e relazioni commerciali, offrendo così ai partecipanti una prospettiva completa e multidisciplinare.

Al termine del corso, i partecipanti saranno supportati gratuitamente, per un mese, attraverso un programma di consulenza personalizzata, sviluppato per ciascuno in base alle loro specifiche esigenze.

“Durante questo periodo – prosegue Gagliardi – verranno create linee guida imprenditoriali su misura, con un piano d’azione concreto per affrontare le sfide più comuni nella fase iniziale di avvio di una startup. Saranno inoltre organizzati incontri individuali per monitorare il progresso e offrire ulteriore supporto, garantendo che ogni partecipante abbia una chiara roadmap verso il successo. Il programma rappresenta un’opportunità unica per i giovani del territorio di trovare il sostegno necessario per avviare il proprio percorso imprenditoriale e può costituire un impulso alla crescita economica e culturale della comunità.”

L’evento di presentazione del Pilot Program si terrà attraverso un webinar online in programma il 22 maggio prossimo, alle ore 17.00.

L’Amministrazione a guida Cataldo Librandi invita quindi tutti gli interessati a partecipare a questa iniziativa, che offrirà loro gli strumenti e il supporto necessari per intraprendere il proprio viaggio imprenditoriale con fiducia e successo.

Per informazioni sono a disposizione il numero telefonico 3392410291 e l’indirizzo email proborgofuturo@gmail.com.