Dottore Commercialista e Revisore Contabile, precedentemente Presidente Collegio Revisore Conti presso il Comune di Ciro’ Marina, Antonio Cataldi è stato scelto dal Sindaco, Sergio Ferrari per “ supportare l’azione dell’attività del suo gabinetto e di quella della Giunta”, che quindi, da oggi “si arricchisce, anche delle sue professionalità e delle competenze anche umane”, come ha postato lo stesso Sindaco, nel darne la notizia. Una scelta determinata dalla necessità ci realizzare gli obiettivi che l’amministrazione si né posta e, come si legge sempre nella nota “al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e facilitare la realizzazione, il monitoraggio ed il controllo degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall’Unione europea e dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee 2014-2020 e 2021-2027”. Per quanto detto aggiunge il Sindaco Sergio Ferrari, “ho ritenuto necessario istituire l’Ufficio Staff del Sindaco con funzioni di sostegno all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dell’organo politico, funzioni che comportano lo svolgimento di attività complesse e particolari che richiedono un supporto professionale”. Tutto quanto sopra, perché, come ci dichiara lo st5esso Presidente della Provincia e Sindaco, Sergio Ferrari, la città al momento è un vero cantiere aperto con tante iniziative in cammino e che porteranno Cirò Marina, finalmente ad avere un volto più vivibile e abitabile. Una cabina di regia, come l’ha definita il Sindaco, che porterà Cirò Marina ad essere una città propositiva e pulsante, punto di riferimento per tutta la provincia e oltre.







