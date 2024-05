Share on Twitter

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, la sala operativa dei vigili del fuoco di Crotone è stata prontamente allertata per un incidente stradale che si è verificato lungo la SS107, precisamente al chilometro 124, nel territorio del comune di Scandale.

All’arrivo sul luogo dell’incidente, i soccorritori hanno trovato due autovetture coinvolte: una Mercedes e una Fiat Uno. L’intervento dei vigili del fuoco è stato importante per l’estrazione del conducente della Fiat Uno, un uomo di 83 anni, rimasto intrappolato tra le lamiere divelte dell’auto. Grazie alla rapida e professionale azione dei soccorritori, l’uomo è stato liberato e affidato ai sanitari per il trasporto in ospedale.

Nell’incidente è stata coinvolta anche una Mercedes, guidata da un uomo di 53 anni, accompagnato da una bambina di soli 11 anni, entrambi fortunatamente illesi. Tutti i coinvolti nell’incidente sono residenti a Rocca di Neto.







Durante le delicate operazioni di soccorso, la SS107 è stata parzialmente bloccata per consentire alle squadre di emergenza di agire in sicurezza e tempestivamente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche il personale del 118 e le forze dell’ordine per i necessari rilievi e le indagini del caso.

Questo ennesimo incidente evidenzia l’importanza di guidare con prudenza e rispettando le norme del codice della strada, al fine di evitare tragedie e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.