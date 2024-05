Continua ininterrotta l’attività preventiva e repressiva dei Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti. Infatti, nei giorni scorsi, è stato arrestato un ragazzo di ventisette anni che, nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare, possedeva, in casa, circa 6 g di cocaina, un bilancino di precisione, denaro contante in banconote di piccolo taglio e svariato materiale per il confezionamento dello stupefacente. Per il cirotano è quindi scattato l’arresto per “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, venendo associato, all’esito del giudizio direttissimo, alla Casa Circondariale del capoluogo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.







