Abbiamo letto nel corso delle ultime settimane gli impegni, formalmente assunti, sull’importante stagione estiva alle porte. A tal proposito, però, abbiamo riscontrato pochi chiarimenti su alcuni elementi, per noi almeno, fondamentali e sui quali vorremmo delucidazioni.

Data l’ingente somma impegnata per i concerti presso la zona di Madonna di Mare non vengono specificati due aspetti:

1) Il comune impegnerà l’intera somma indicata per Arena Saracena, non si evincono finanziamenti a tal riguardo e non è chiara la gestione degli eventi interamente affidati alla societàTicket One senza specificare poi i guadagni derivanti dagli stessicome verranno gestiti ed a favore di chi. Inoltre abbiamo notato un affidamento diretto che supera di molto la soglia prevista dalla legge in materia appunto di affidamenti diretti, non è stata effettuata nessuna gara e volevamo chiederVi quale criterio avete adottato oppure quale legge è stata utilizzata.

2) Da anni ormai molti concittadini (noi compresi) si chiedono cosa sia “Krimisound”. Fermo restando che il brand creato a noi non dispiace, così come non dispiacciono le iniziative portate avanti finora, chiediamo di sapere se è un’associazione, un marchio comunale registrato o una nuova partecipata del comune. Perché in tre anni non c’è stata nessuna discussione in consigliocomunale di nostra conoscenza.







Osservazioni:

​Ci auguriamo che “il massiccio” impegno di forze e risorse impegnate sulla zona di Madonna di Mare non distraggano la vostra attenzione dal centro del Paese per la programmazione del calendario completo. E’ risaputo che i concerti svolti in quell’area non portino guadagni alla maggior parte delle attività presenti nel centro della città, e questo lo consideriamo un elemento di possibile confronto per il futuro. Fermo restando che Arena Saracena rappresenta uno splendore quasi unico nella nostra regione, noi siamo convinti che per la stessa mission si possano utilizzare aree interne alla città allo stesso modo econ qualche risparmio di gestione ed attrezzature. Se ci sarà dato modo di discuterne approfondiremo meglio su questo punto.