Giornata Astro relax con Degustazione delle carni Bio – 2 giugno 2023, dalle 10 alle 19 al Parco astronomico “Lilio” di Savelli

“A spasso con le stelle”. E’ la proposta per vivere a stretto contatto con la natura, e con l’universo, del Parco astronomico Lilio, di Savelli per la Festa della Repubblica. La giornata è stata congegnata dal Parco in collaborazione con la Pro Loco di Savelli, l’Unpli Crotone, la Provincia di Crotone, l’ associazione Piccola Italia, Verso il Cambiamento, il gruppo “Escusionando” e il Comune del centro Premontano Crotonese. Un venerdì, da vivere tra natura, musica e degustazioni; ad agevolare la partecipazione dei cittadini da Cutro e Crotone, la partenza di una navetta nella prima mattinata dal piazzale dell’acquedotto di Cutro e dall’Autostazione della Città pitagorica.

Il programma, suddiviso in due turni prevede al mattino: la visita al planetario con le osservazioni diurne; quindi, la possibilità di prendere parte ad una passeggiata naturalistica in compagnia dei soci dell’associazione Savellese “Escusionando”, di pranzare degustando e prodotti della tradizione e della carne rigorosamente bio oltre che ad essere coinvolti in attività nell’area verde circostante. Proposte che promettono relax e divertimento, a prezzi modici, e che sarà replicato nel pomeriggio.







La direzione del Parco astronomico “Lilio” ed i responsabili dell’organizzazione Michele Caccia, Antonino Brosio, Antonio Giardino e Domenico Cerminara.

Per prenotazione (obbligatoria per il pullman) al 333.1114777