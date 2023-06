L’entusiasmo è alle stelle per il progetto MoCRiS 2, che ha segnato un successo straordinario nella sua avventura nello spazio vicino. Gli studenti del Liceo Scientifico di Cariati hanno dimostrato una passione senza pari nel condurre esperimenti scientifici ad altissime quote atmosferiche. I dati raccolti durante il volo della sonda offrono una preziosa finestra sul mondo dell’astronomia e dell’atmosfera terrestre, aprendo nuove prospettive per il futuro. Il Professore Domenico Liguori, mentore del progetto, esprime la sua soddisfazione per i risultati ottenuti.

Il successo di MoCRiS 1, già vincitore di prestigiosi premi internazionali, ha ispirato le classi IVA e VA del Liceo Scientifico di Cariati a intraprendere questa nuova avventura. Il mercoledì 14 giugno 2023, le classi hanno raggiunto un traguardo eccezionale lanciando una sonda aerostatica a un’altitudine di 33.000 metri. Lo scopo principale del progetto è stato lo studio dei raggi cosmici nell’atmosfera del territorio calabrese.

La collaborazione fondamentale dell’ABProject Space, un’azienda calabrese leader nella fornitura di materiali per i lanci di palloni sonda, è stata di importanza cruciale. Il fondatore, l’Ing. Antonino Brosio, ha offerto la sua esperienza per garantire un lancio sicuro ed efficace della sonda nella stratosfera e ha dedicato il suo tempo a istruire gli studenti sugli aspetti teorici e pratici.







ADVERTISEMENT

Il lancio, pianificato in base alle condizioni meteorologiche e aeronautiche, è stato effettuato presso lo stadio comunale di Paola. L’amministrazione comunale di Paola è stata ringraziata per il suo patrocinio e il suo sostegno in questa fase cruciale del progetto.

Il Liceo Scientifico di Cariati può vantare la collaborazione dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN-Roma), che ha fornito contributi fondamentali attraverso i professori Valerio Bocci e Francesco Iacoangeli. Entrambi sono tra i fondatori del progetto MoCRiS e hanno fornito la loro preziosa collaborazione agli studenti e a tutte le parti coinvolte nell’implementazione delle unità ArduSiPM, dispositivi di fondamentale importanza per la rilevazione dei raggi cosmici.

Contributi significativi al progetto sono stati offerti anche dal Prof. Marco Arcani, ideatore di un secondo rilevatore di raggi cosmici chiamato progetto ADA, e dal Professore Marco Schioppa e il Dott. Davide Passarelli del dipartimento di Fisica dell’UNICAL, che hanno collaborato per la realizzazione di un rilevatore di ozono e radiazione UV, fondamentali per lo studio dell’atmosfera superiore durante il volo della sonda.

Il Dott. Procopio, fisico dell’Arpacal, ha fornito un rilevatore di raggi gamma per la rivelazione e l’analisi di questa particolare radiazione. Inoltre, sono state presenti due camere ad alta risoluzione per registrare video e foto del Sud Italia dalla stratosfera.

Tra gli altri partner coinvolti nel progetto, vanno menzionate la collaborazione con OCRA-INFN e la Società Calcistica “Airone F.C.” di Calderara di Reno (BO), che ha dato un contributo fondamentale nella realizzazione delle magliette a tema indossate dagli studenti durante il lancio di MoCRiS 2.

La Prof.ssa Aiello Sara Giulia, dirigente scolastico dell’IIS di Cariati, ha sottolineato l’importanza di questa esperienza, affermando che il progetto MoCRiS 2 rappresenta un’opportunità unica per gli studenti di mettere in pratica le conoscenze acquisite in aula e vivere un’avventura straordinaria nello spazio. Grazie alle attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) e alle collaborazioni con prestigiosi enti di ricerca ed esperti, gli studenti hanno avuto l’opportunità di apprendere in modo unico, ispirando le future generazioni di scienziati ed esploratori. La sinergica collaborazione di tutti i partner ha reso possibile la realizzazione completa del progetto. Durante tutte le fasi di preparazione del materiale utilizzato per il lancio, gli studenti sono stati i protagonisti assoluti e pienamente coinvolti in questa straordinaria esperienza.

Le classi 5 sez. A del Liceo Scientifico di Cariati dimostrano ancora una volta il loro impegno e la passione per l’esplorazione scientifica, portando avanti il prestigioso progetto MoCRiS e aprendo nuove frontiere nella ricerca spaziale. Un plauso va a tutti gli studenti, ai professori e ai partner coinvolti per il loro contributo e impegno in questo straordinario viaggio verso le stelle.