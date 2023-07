Share on Twitter

Nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro 2023”, continua l’impegno della Guardia Costiera sulla sicurezza delle attività balneari e sulla regolarità di utilizzo degli arenili del litorale crotonese.

Nella giornata di ieri, 2 luglio 2023, le motovedette della Guardia Costiera di Crotone e le pattuglie a terra, impegnate in attività di vigilanza marittima e controllo del litorale di competenza, hanno intercettato, anche a seguito di diverse segnalazioni pervenute alla sala operativa, quattro acquascooter e una unità da diporto che, in violazione dell’ordinanza di sicurezza balneare, navigavano al di sotto del limite dei 500 metri dalla costa, ed in taluni casi attraversavano e sostavano nelle zone riservate alla balneazione, identificando inoltre, un conducente di acquascooter sprovvisto della prevista patente nautica.

Oltre 5.000 euro di sanzioni amministrative sono state irrogate a carico dei trasgressori.







Intensificati anche i servizi di vigilanza nell’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto con l’individuazione di un natante da diporto con diportisti intenti ad utilizzare attrezzature non consentite in zona B della citata A.M.P. che sono stati sanzionati con contestuale sequestro dell’attrezzatura da pesca (rete da posta di circa 500 metri).

Un ulteriore unità navale è stata sanzionata in quanto transitava all’interno della zona “A” di Capo Cimiti, Area di Riserva Integrale, ove è interdetto lo svolgimento di qualunque attività antropica.

Si rammenta la scrupolosa osservanza dei limiti imposti con l’ordinanza di sicurezza balneare, che, come noto, è possibile consultare on line sul sito internet dello scrivente Comando all’indirizzo http://www.guardiacostiera.gov.it/crotone , alla sezione Ordinanze.