Il sindaco Sergio Ferrari ha scritto una comunicazione indirizzata ai cittadini riguardo alla raccolta differenziata e al rispetto delle regole ambientali. Nel suo appello, il sindaco sottolinea l’importanza di adottare correttamente il calendario di raccolta e di suddividere adeguatamente i rifiuti.

Il sindaco Ferrari promette di dedicare un comunicato al giorno sull’argomento fino a quando non sarà stato raggiunto un livello ottimale di adesione da parte dei cittadini. A tal proposito, nei prossimi giorni sarà distribuito ulteriore materiale informativo in tutti i quartieri, al fine di rafforzare la campagna di sensibilizzazione già in corso.

Ferrari ricorda che il servizio di raccolta differenziata è stato avviato con ottimi risultati fin dalle prime settimane dell’anno e sottolinea l’importanza di non fare passi indietro. Egli invita tutti i cittadini a collaborare attivamente affinché il servizio possa continuare a migliorare nel tempo.

“Come Amministrazione, siamo chiamati a mettere in campo tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle norme e delle ordinanze che regolano il vivere civile”, afferma il sindaco nel suo messaggio. Egli richiama quindi l’attenzione sul rispetto dell’Ordinanza Sindacale n. 13 del 20/06/2023, invitando i residenti, gli ospiti, le imprese e le attività commerciali a effettuare correttamente la suddivisione dei rifiuti e a seguire il calendario di raccolta.







A sei mesi dall’implementazione del nuovo servizio, il sindaco Ferrari è costretto a ribadire alcune regole fondamentali: non verranno ritirati rifiuti non conformi al sistema di raccolta, è vietato gettare rifiuti dai balconi o da spazi esterni, anche in assenza dei contenitori specifici il ritiro sarà effettuato con l’uso di appositi trasportatori e non sono ammessi sacchi abbandonati sul suolo pubblico.

Il sindaco rivolge anche un appello ai concittadini che ospitano turisti o viaggiatori di passaggio, chiedendo loro di fornire tutte le informazioni necessarie sul corretto frazionamento e sul calendario di raccolta dei rifiuti.

L’appello del sindaco Sergio Ferrari si conclude con un invito a condividere il messaggio su tutti i canali social disponibili, al fine di sensibilizzare il maggior numero di persone. Il decoro urbano, secondo il sindaco, rappresenta uno strumento fondamentale per promuovere e valorizzare il territorio di Cirò Marina, una città che merita il massimo rispetto.