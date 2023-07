L’Istituto Comprensivo “Casopero” è stato selezionato come beneficiario del progetto “In cerca di nuovi Orizzonti… Andiamo!” nell’ambito dell’Azione KA122 Erasmus+ Indire – Progetti di Mobilità di breve durata per il settore Istruzione scolastica. Il codice del progetto è 2023-1-IT02-KA122-SCH-000144911. La graduatoria pubblicata il 10 luglio 2023 ha posizionato l’Istituto “Casopero” tra i primi posti, rendendolo il primo Istituto Comprensivo in Italia e l’unica scuola calabrese di primo ciclo a ottenere il punteggio massimo di 100/100 e un contributo finanziario di €48.382,00.

Dei 718 progetti presentati entro la scadenza del 23 febbraio 2023, solo 182 sono stati approvati e finanziati, con un tasso di successo del 25,4%.

La dirigente scolastica, Prof.ssa Graziella Spinali, esprime grande soddisfazione per questo risultato e sottolinea che negli ultimi tre anni l’istituto ha lavorato duramente per aprire la scuola a contesti nazionali e internazionali, anche attraverso progetti di eTwinning. Essere il primo Istituto Comprensivo in Italia e l’unica scuola calabrese a beneficiare dell’azione KA-122 rappresenta un punto di partenza significativo per realizzare gli obiettivi prefissati.

Sono stati pianificati quattro flussi di mobilità di corsi e formazione presso le seguenti istituzioni: L.E.A.R.N. Institute in Francia, Executive Training Institute a Malta, Société Nouvelle International House Centre de Langues Riviera a Nizza in Francia e VICE VERSA CZ ZS Praga nella Repubblica Ceca.

Di seguito sono elencate in dettaglio le attività che verranno realizzate:

“School without borders” (Scuola senza frontiere) in Francia: questo corso si concentra sull’importanza della dimensione europea e internazionale, sull’identificazione delle esigenze e delle opportunità per migliorare la collaborazione internazionale, sullo sviluppo della sostenibilità dell’internazionalizzazione scolastica e sulla revisione di progetti che promuovono la collaborazione transfrontaliera su scala internazionale/europea. L’obiettivo è creare un piano coerente di internazionalizzazione basato su un’analisi approfondita. “Fluency and English Language Development” a St. Julien’s, Malta: questo corso mira a migliorare e sviluppare la fluidità nella lingua inglese. I partecipanti vengono suddivisi in gruppi o classi in base al loro livello di inglese. Le attività includono discussioni stimolanti su temi di attualità e argomenti di interesse generale, utilizzando il brainstorming, contenuti multimediali, attività di problem-solving, seminari e giochi di ruolo. “Digital Citizenship and Media Literacy: Sharing the Responsibility” a Nizza, Francia: questo corso mette l’accento sulla consapevolezza della moralità e delle conseguenze delle attività online, nonché sulla capacità di guidare gli studenti verso un comportamento sicuro negli ambienti digitali. Vengono forniti esempi di politiche e processi scolastici esistenti progettati per promuovere la responsabilità come “cittadini digitali”. “Agenda 2030: ICT Tools for Sustainable Development” a Praga, Repubblica Ceca: questo corso si basa sui valori fondamentali dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, quali la sostenibilità, l’interculturalità e la cittadinanza globale. Saranno utilizzati strumenti ICT di qualità per promuovere tali valori.

Inoltre, è prevista un’attività di “Job Shadowing” presso l’Istituto Dimotiko Scholeio Pano Polemidion-Karmiotissas di Limassol, Cipro, con cui l’Istituto “Casopero” sta già collaborando in un progetto eTwinning chiamato “I don’t Waste”. Questa attività di “Job Shadowing” avrà un forte impatto sia a livello personale e professionale, sia a livello di gestione organizzativa. Sarà pianificato un piano di lavoro congiunto con i colleghi europei, al fine di rendere la presenza del personale un’esperienza interessante, innovativa e stimolante per entrambe le istituzioni coinvolte. Durante questa attività, docenti e personale acquisiranno competenze nell’organizzazione di gruppi, nella gestione delle relazioni con i partner per future collaborazioni con gli studenti, nell’organizzazione e gestione di progetti, nonché competenze linguistiche, inclusive, digitali e ambientali.







L’Istituto Comprensivo “G.T. Casopero” ha integrato il piano strategico per l’internazionalizzazione nel suo Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). L’offerta formativa si focalizza sulle “competenze” che vanno dal “sapere” al “saper fare” e infine al “saper essere”. La scuola ha una forte connotazione inclusiva e l’insegnamento ruota attorno a tre temi principali: Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale. Questi temi uniscono le varie discipline scolastiche e consentono di mettere in atto azioni pratiche e di crescita effettiva per gli studenti. Attraverso questa azione, l’Istituto intende ampliare le competenze e le abilità del personale scolastico nell’ambito linguistico, della cittadinanza attiva, dell’educazione ambientale e digitale in un contesto europeo.

La dirigente scolastica afferma che le attività pianificate contribuiranno a sviluppare una nuova dimensione europea nell’istituto e a rafforzare l’internazionalizzazione nel tempo. Questo permetterà di offrire servizi di alta qualità in una società sempre più complessa, affrontando le sfide della globalizzazione attraverso l’aggiornamento costante del curriculum sia per il personale nazionale che internazionale, lo scambio di conoscenze e lo sviluppo di competenze linguistiche, inclusive, digitali e ambientali. Questo contribuirà non solo alla crescita della comunità scolastica a livello sociale, culturale ed economico, ma anche alla modernizzazione dell’istituto stesso, rendendolo più competitivo nel contesto locale e nell’economia globale della conoscenza, basata sulla cittadinanza attiva e sui più alti valori etici europei e internazionali.