Santi Patroni Nicodemo Abate da Cirò e Francesco da Paola

Con l’arrivo dell’estate, la città di Cirò si prepara ad accogliere una serie di eventi culturali e di intrattenimento, culminando nella Festa Patronale dedicata ai Santi Francesco di Paola e Nicodemo di Cirò. L’assessore al turismo, Salvatore Giardino, ha comunicato con entusiasmo che, nonostante le limitate risorse finanziarie, è stato possibile offrire ai cittadini e ai migranti di ritorno una splendida estate insieme. Il bilancio per gli eventi ammonta a circa 15 mila euro, dei quali solo 5.500 euro sono stati concessi dalla Regione, mentre il comitato festa patronale ha coperto una spesa di circa 12.500 euro. Nonostante le difficoltà finanziarie, l’impegno e la passione della comunità hanno reso possibile la realizzazione di questa ricca programmazione estiva.

La rassegna teatrale è uno dei principali punti di forza dell’estate cirotana, e sarà aperta dalla Compagnia Teatrale Krimisa il 23 luglio alle ore 21 in Piazza della Legalità. Essi presenteranno la XVIII^ Edizione del Premio Antica Krimisa, con una divertente e coinvolgente rassegna di teatro amatoriale. Il 27 luglio, sarà la volta della seconda compagnia teatrale “Codex” che si esibirà con la commedia “Ladri di galline” presso Piazza della Libertà alle ore 21. Il 28 luglio, alle ore 21 presso Largo Arenacchio, ci sarà lo spettacolo musicale “Davis Muccari In Concerto” seguito, il 29 luglio alle ore 21 in Piazza della Legalità, dal musical “Romeo & Giulietta- Ama e cambia il mondo” presentato dall’associazione Vivaldi.

La rassegna teatrale della compagnia Krimisa proseguirà il 30 luglio alle ore 21 in Piazza della Legalità con la terza compagnia in concorso, “La Torre”, che presenterà la commedia brillante “È tutto un equivoco”. Il primo agosto, alle ore 21 in Piazza Belvedere Mavilia, ci sarà lo spettacolo per bambini curato dalla Even Tour. Il due agosto alle ore 21 in Piazza della Legalità, sarà la volta della quarta compagnia teatrale con la commedia “Un matrimonio all’italiana”.







ADVERTISEMENT

Il 4 agosto prenderà il via la Festa Patronale dedicata ai Santi Francesco di Paola e Nicodemo Abate di Cirò, con il concerto di Ciccio Nucera in Piazza Pugliese alle ore 21. Il cinque agosto alle ore 21, sempre in Piazza Pugliese, si esibirà il gruppo musicale “Carboidrati”. La festa culminerà il sei agosto alle ore 21 in Piazza Pugliese con il concerto della cantante “Silvia Mezzanotte”.

L’estate cirotana proseguirà con altri eventi culturali e di intrattenimento. L’otto agosto alle ore 21, in Piazza della Legalità, si terrà la rappresentazione teatrale “La Locandiera” a cura del Gruppo Teatrale Lilio’s. Il nove agosto alle ore 21 in Piazza Pugliese ci sarà la sfilata per bambini “Mister e Miss Baby” a cura della Proloco Luigi Lilio Ciro’. Il dieci agosto, in Piazza della Legalità alle ore 21, si terrà il concerto del gruppo Jazz “Rain Drops Quartet”. Durante la Notte di San Lorenzo, il dieci agosto, dalle ore 20, dal terrazzo del Palazzo dei Musei ci sarà l’esplorazione dello Spazio Celeste e “Calici sotto le stelle”.

Uno degli eventi più attesi sarà la serata del dodici agosto, quando l’Associazione Culturale “Le Quattro Porte” presenterà “Incontri di vino” nel borgo antico, dalle ore 20 nel rione Cannone e parte di Corso Lilio. Durante questa serata, avrà luogo anche la premiazione della rassegna teatrale. Il tredici agosto alle ore 21 in Piazza della Legalità, la compagnia teatrale Apollo Aleo presenterà la commedia “Matrimonio con Patrimonio”. Il sedici agosto, alle ore 21 in Piazza Mavilia, si terrà la “Serata degli Artisti Locali”.

La cultura sarà protagonista anche il diciotto agosto alle ore 21 sulla Terrazza dei Musei, con la presentazione del libro “Rumori di Mosche e campane” di Alessia Murgi. Il venti agosto, in Piazza Pugliese alle ore 21, ci sarà lo spettacolo musicale “Una voce per San Nicodemo Abate di Cirò” a cura della Proloco Luigi Lilio Ciro’, il cui direttore artistico è Luca Murano. Il ventuno agosto, in Piazza Pugliese dalle ore 16 alle ore 23, si svolgerà la seconda edizione dell’estemporanea di pittura “Arte nel Borgo di Lilio”, a cura dell’Associazione Ada.

La conclusione dell’estate cirotana 2023 avverrà il ritorno in Piazza Stefano Pugliese alle ore 21 de “Il vincitore dei demoni”, una rappresentazione in costume, rivisitata e corretta, della vita di San Nicodemo Abate di Cirò, seguita da una serata medievale con musica, balli, teatro, vino, riflessioni e tanto divertimento, curata dall’Associazione Caritas, Giovanni Paolo II e VivaVisione.

Per quanto riguarda la parte religiosa della festa, il 29 luglio alle ore 19, le statue dei Santi Patroni Nicodemo Abate di Cirò e Francesco di Paola saranno trasferite dalla chiesetta di San Nicodemo in zona Portello alla chiesa di San Giovanni. Dal 30 luglio al 6 agosto, alle ore 9, avrà inizio il Settenario e le sante messe presso la chiesa della Madonna delle Grazie, mentre alle ore 19 si terranno le messe in chiesa di San Giovanni. Il 4 agosto, dopo la santa messa alle ore 9 a San Giovanni, si svolgerà la processione in auto con i Santi Patroni lungo un percorso che attraverserà diverse vie del paese. Il cinque agosto alle ore 19.30, nella chiesa di San Giovanni, si terrà la Santa Messa solenne alla presenza delle autorità civili e militari, seguita dalla processione e fiaccolata lungo le vie principali del paese.

L’estate cirotana del 2023 si preannuncia quindi come un periodo di grande vivacità culturale e di festa, dove cittadini e visitatori avranno l’opportunità di godere di un’ampia gamma di eventi per tutti i gusti.