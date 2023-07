Dopo la splendida tappa di Beach Soccer, Luglio in sport riparte giorno 28 con il Beach Volley, con il campionato Italiano assoluto e si concluderà giorno 30. 20 coppie maschili e 20 coppie femminili, per un totale di 80 beachers da tutta Italia che si sfideranno nella Beach Arena di Via Torrenova. Tutto questo dopo avere assistito dal 20 al 23 ad un avvincente tappa di beach Soccer che ha definito la griglia delle squadre che hanno guadagnato il biglietto per la Final Eight. L’ultima decisiva tappa della Poule Scudetto Serie Aon del Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti ha incoronato Alsa Lab Napoli, Farmaè Viareggio, Lenergy Pisa, Catania SSD, Catania, Roma e Happy Car Samb. Sono loro le sette squadre ad aver strappato il prezioso biglietto. Il Città di Milano andrà a giocarsi i Play Off con la 2^, 3^ e 4^ classificata della Poule Promozione Sicilia, Seatram Chiavari e Cagliari.

L’Icierre Lamezia scende di una categoria. La tappa di Cirò Marina ha confermato il grande equilibrio che regna in questa stagione vissuta come un film dal finale a sorpresa. Anche l’ultima giornata ha riservato dei colpi di scena, perché nel beach soccer nulla è scontato. Infatti, la capolista Alsa Lab Napoli senza più obiettivi è stata superata dal fanalino di coda Città di Milano motivato dalla voglia di evitare l’ultimo posto in classifica. La Roma dopo la strepitosa prova di ieri è stata soverchiata dal Catania SSD. Gli etnei chiudono al 4^ posto, i capitolini al 6^. Nell’ultima giornata non è bastato l’orgoglio dell’Happy Car Sambenedettese che per gran parte della gara ha condotto la partita fino a metà terzo tempo quando gli etnei hanno alzato i giri stravolgendo il canovaccio della sfida. Catania si prende i tre punti che valgono il 5^ posto in classifica. La Samb si ferma al settimo gradino. L’ultima partita della regular season ha certificato il 2^ posto del Farmaè Viareggio che ha superato in classifica Lenergy Pisa all’ultima curva. I viareggini hanno battuto l’Icierre Lamezia che termina la stagione all’ultimo posto e, quindi retrocede nella categoria inferiore.Questa tappa ha confermato che il beach soccer è un calcio pulito, incontaminato, che coinvolge a e appassiona. Come coinvolgente è stato l’incontro per la supercoppa femminile tra il Catania e il Genova, vinta da quest’ultima con un solo gol di vantaggio a conferma di un equilibrio sostanziale, squadra vincente premiata alla presenza del Sindaco, Sergio ferrari, dell’assessore allo sport Ferdinando Alfì e del presidente della FIGC- Lega Nazionale dilettanti della Calabria, Saverio Mirarchi. Una macchina organizzativa che ha curato ogni dettaglio, facendo sì che si riproponesse la candidatura della Tappa di Cirò Marina anche per il prossimo anno, magari con una Finale Nazionale. Merito naturalmente di tutto l’apparato organizzativo, con Giuseppe Caricato in qualità di Direttore a fare da collante tra o vari settori, dei volontari, dell’apparato amministrativo, confermando, come ha detto Roberto Desini, Coordinatore del Dipartimento BS LND, “Qui troviamo professionalità, ospitalità, passione e capacità di fare squadra iniziando mo un nuovo percorso per arrivare a celebrare tutte le finali in notturna”. Desini ha concluso l’intervento sottolineando un aspetto importante:” Nel lavoro è fondamentale la professionalità ma senza le qualità umane non scocca quella scintilla che rende tutto unico. Le persone che partecipano alla macchina organizzativa di questa tappa sono spontanee, genuine, empatiche e passionali, caratteristiche che trovano riscontro nei valori che la LND promuove ogni giorno”.







