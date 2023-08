Nel cuore dell’estate, la città costiera di Cirò Marina si prepara ad accogliere un evento musicale mozzafiato: KRIMISOUND 2023. Il Sindaco Sergio Ferrari ha annunciato con entusiasmo l’inizio di una serata indimenticabile che promette di far vibrare il lungomare con ritmi accattivanti e performance straordinarie.

L’appuntamento è fissato per l’11 agosto, con l’inizio dello spettacolo previsto per le 21.45. Gli amanti della musica avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza unica, circondati dalla bellezza del mare e dalla magia della notte.

La line-up per la serata è stata accuratamente selezionata per garantire un’atmosfera travolgente e coinvolgente:







21.45 – Start: L’attesa è finita, e il palco si accenderà per dar vita a una serata straordinaria.

L’attesa è finita, e il palco si accenderà per dar vita a una serata straordinaria. 22.10 – Manlio: Un artista dal talento eclettico che saprà conquistare il pubblico con la sua musica coinvolgente.

Un artista dal talento eclettico che saprà conquistare il pubblico con la sua musica coinvolgente. 22.30 – Fred De Palma: Una delle voci più amate della scena musicale, pronto a regalare emozioni e hit indimenticabili.

Una delle voci più amate della scena musicale, pronto a regalare emozioni e hit indimenticabili. 23.00 – i Carboidrati: Il ritmo e l’energia di questa band trasformeranno il lungomare in una pista da ballo.

Il ritmo e l’energia di questa band trasformeranno il lungomare in una pista da ballo. 23.30 – Tormento (Sottotono): Un’icona della musica rap, che porterà il suo carisma e le sue rime incisive sul palco.

Un’icona della musica rap, che porterà il suo carisma e le sue rime incisive sul palco. 00.00 – Mr Kan e G. Romano: Una collaborazione esplosiva che farà scatenare il pubblico con le loro performance.

Una collaborazione esplosiva che farà scatenare il pubblico con le loro performance. 00.30 – Greg Willen: Il gran finale di una serata indimenticabile, con le sue tracce coinvolgenti.

Sotto la guida del Sindaco Sergio Ferrari, Cirò Marina si trasforma in un palcoscenico in cui la musica e il divertimento prendono il sopravvento. L’evento KRIMISOUND 2023 è l’occasione perfetta per ballare, cantare e vivere una notte di puro divertimento, insieme alla comunità locale e a visitatori entusiasti.

Gli appassionati sono invitati a partecipare numerosi, pronti a lasciarsi travolgere dalla magia della musica e dell’atmosfera incantevole che solo il lungomare di Cirò Marina sa offrire. Non resta che prepararsi per una serata da ricordare e condividere l’entusiasmo per un evento che promette di restare nel cuore di tutti i partecipanti. Ci vediamo sul lungomare per KRIMISOUND 2023, dove la musica e il divertimento sono i veri protagonisti della notte!