La Lega Navale Italiana, Sezione di Cirò Marina, in collaborazione con il patrocinio del Comune di Cirò Marina, è lieta di presentare il 9° Trofeo Bandiera Blu, una gara di nuoto amatoriale che si terrà presso l’incantevole scenario marino di Cirò Marina. L’evento è dedicato alla memoria del nuotatore Antonio Pignata, e si svolgerà il Venerdì 18 Agosto 2023.

Programma dell’Evento:

Ore 16:00: Ritrovo e Iscrizioni presso la sede della Lega Navale – Area Portuale

Ritrovo e Iscrizioni presso la sede della Lega Navale – Area Portuale Ore 17:00: Partenza della gara di nuoto

Partenza della gara di nuoto Percorso: 1000 metri (M1000)

Dopo la sfida in acqua, la premiazione si svolgerà presso il suggestivo Piazzale della Lega Navale alle ore 19:30. In questa occasione speciale, sarà consegnata una targa in memoria del nuotatore Antonio Pignata, per onorare il suo spirito e la sua passione per il nuoto.







Non perdete l’opportunità di partecipare a questo emozionante evento che unisce la passione per il nuoto all’amore per il mare e la comunità di Cirò Marina. Vi aspettiamo numerosi per un’indimenticabile giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e della memoria.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, vi invitiamo a contattare la sede della Lega Navale Italiana, Sezione di Cirò Marina. Segnatevi questa data e preparatevi a tuffarvi in una straordinaria avventura marina!