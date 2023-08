La Fabbrica del Musical: Formazione Artistica nel Cuore della Calabria.

La scena artistica calabrese si arricchisce di un nuovo e affascinante capitolo con la nascita della Fabbrica del Musical, l’Accademia di Formazione per il Musical in Calabria. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati delle arti dello spettacolo, offrendo un percorso di studio completo e coinvolgente nel mondo del canto, della danza e della recitazione.

L’accademia è stata fondata con l’obiettivo di coltivare il talento e sviluppare le competenze di coloro che aspirano a diventare performer di spicco nel campo del musical. Gli studenti avranno l’opportunità di immergersi in un programma di studi articolato, guidati da professionisti esperti in ciascuna delle tre discipline chiave: canto, danza e recitazione.

Cristina Fontenele, una talentuosa insegnante di danza, è una delle colonne portanti della Fabbrica del Musical. Con una ricca esperienza nell’insegnamento della danza classica e flamenca, Fontenele apporterà la sua competenza e passione per guidare gli studenti verso il perfezionamento delle loro abilità artistiche.

Luca di Pierno, attore, regista e pedagogo teatrale, si unisce all’accademia come docente di teatro. La sua vasta esperienza nel mondo delle arti performative e del teatro sociale renderà il percorso di formazione presso la Fabbrica del Musical un’opportunità unica per esplorare la recitazione sotto la sua guida esperta.







La classe di canto sarà guidata da Federico Veltri, un rinomato tenore con una formazione eccezionale nell’arte del canto lirico. Grazie alla sua vasta esperienza sulle prestigiose scene italiane e alla sua esperienza come educatore musicale, Veltri fornirà agli studenti un’educazione musicale di altissimo livello.

A supervisionare l’intera iniziativa sarà Rosa Anania, il Direttore della Fabbrica del Musical. Con un background ricco di esperienze musicali e formative, Anania porterà la sua competenza e passione per guidare l’accademia verso il successo nell’Anno Accademico 2023/24.

La Fabbrica del Musical rappresenta un trampolino di lancio per coloro che desiderano intraprendere una carriera nelle arti dello spettacolo, offrendo una formazione di alto livello a livello locale. L’accademia è un luogo di crescita artistica e personale, dove gli studenti potranno sviluppare le proprie abilità e costruire una solida base per il loro futuro nel mondo del musical.

Per ulteriori informazioni su corsi, docenti e opportunità offerte dalla Fabbrica del Musical, è possibile contattare l’accademia tramite telefono, e-mail o visitando i loro canali social.

Contatti: 📞 3804673800

📮 fabbricadelmusical@gmail.com

☑️ Canale YouTube

🔵 Canale Telegram

📲 Pagina Facebook

Con la Fabbrica del Musical, la Calabria si prepara ad essere il palcoscenico di nuovi talenti e di spettacoli emozionanti, contribuendo a creare un futuro luminoso per le arti dello spettacolo nella regione.