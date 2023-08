Una serata che avrebbe dovuto essere tranquilla si è trasformata in un momento di paura e agitazione per una famiglia di turisti a Cirò Marina. Una donna ha riportato un incidente spiacevole accaduto nella tarda serata di giovedì 24 agosto, coinvolgendo sua figlia e il loro cane, un Pincher Chiwawa.

La signora, la cui famiglia frequenta Cirò Marina da oltre dieci anni, ha condiviso con noi la sua esperienza, descrivendo l’attacco subito da sua figlia quindicenne e dal loro cagnolino. La ragazza stava passeggiando con un amico, come d’abitudine, quando sono stati improvvisamente avvicinati da un cane di taglia più grande, notoriamente lasciato libero in giro da parte dei suoi padroni.

L’attacco ha scatenato momenti di terrore, con le urla della giovane e l’abbaiare dei cani che hanno reso la situazione angosciante per chiunque fosse presente. La madre, dopo aver sentito le urla strazianti della figlia, si è precipitata fuori per aiutarla, descrivendo il tragitto fino al luogo dell’incidente come interminabile, con il cuore in gola e le gambe tremanti.

La pronta reazione dei residenti e di altri passanti è stata fondamentale per affrontare la situazione. Numerose persone sono accorse sulla scena per soccorrere la ragazza e il suo amico, dimostrando un forte senso di solidarietà e comunità. Anche se la madre non è stata in grado di intervenire direttamente, ha elogiato l’assistenza e l’aiuto offerti dagli estranei, sottolineando che la presenza di persone pronte ad agire ha offerto un certo conforto in un momento così difficile.







L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla mancanza di regolamentazioni e controlli riguardo agli animali da parte delle autorità locali. Il cane responsabile dell’attacco era stato precedentemente coinvolto in altri episodi aggressivi, creando una situazione di pericolo per gli abitanti e i visitatori del luogo. La madre ha espresso la speranza che le autorità competenti agiscano per far rispettare le norme di civiltà e sicurezza, in modo che situazioni simili possano essere prevenute in futuro.

La comunità di Cirò Marina si unisce nell’esprimere solidarietà alla famiglia coinvolta nell’incidente e spera che questo episodio porti all’attenzione delle questioni relative alla sicurezza pubblica e al benessere degli animali nella città.